Boatinha itinerante são-bernardense relembra momentos dos anos 80 e 90

Gabriela Lopes



08/04/2018 | 08:00



Em clima de flashback, o empresário Eduardo Gaiarsa está a todo vapor na organização de encontros de revival dos anos 1980 e 1990. Com toque saudosista, promoveu, desta vez em São Caetano, a terceira edição da Boatinha Itinerante, encontro que relembra a Boatinha do Tênis Clube, que costumava agitar a região. “Foi íncrivel reviver os sons que comandavam as matinês, trazer a essência estes clássicos, além de encontrar o pessoal das antigas”, comenta Gaiarsa, que ainda ressalta a presença dominante do funk e sertanejo nos espaços noturnos do Grande ABC, e relembra com saudades das casas que fizeram sucesso nas décadas passadas, como a Zoster, Ocean Drive, Twist’s, Front e a Television. A próxima data da festa será no dia 9 de junho e o local ainda é surpresa.

Veja mais noticias da coluna:

Por aí...



Atitude



“A campanha foi um sucesso e todas as unidades participaram”, comenta o coordenador do projeto Singular Social, Ronaldo Beluzzo, sobre a ação de Páscoa do colégio, que arrecadou 1.500 itens de chocolate para quinze instituições beneficentes da região.

Movimentação...

Risadas

Em comemoração aos dois anos do Hillarius Comedy Bar, em Santo André, o espaço recebeu os comediantes Rodrigo Marques, Dinho Machado e Michel Mattos para stand up. No comando musical, a banda Pedra Letícia agitou a noite. “Quase 60 mil pessoas já passaram por aqui nesse período, mas queremos evoluir mais e trazer outros grandes nomes”, comenta o sócio-proprietário da casa, Léo Veloso.

Sabor de carinho

Em prol da Páscoa, os alunos do colégio Externato Rio Branco doaram 8.000 kits de chocolate para 50 entidades filantrópicas de São Bernardo. A entrega foi realizada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, Carla Morando.



Tem mais...

Patinhas

Desfile de fantasias, corrida de pets e troca de experiências marcaram a segunda edição do Encontro de Dachshunds, em Santo André.