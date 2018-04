Escritor canadense participa de bate-papo com professores e alunos

Gabriela Lopes



06/04/2018



Escritor canadense Adam Kahane veio ao Brasil para o lançamento da obra Trabalhando Com o Inimigo (Editora Senac São Paulo, R$ 40, 160 págs.), em diálogo com professores, alunos e visitantes, em unidade são-bernardense do centro de educação, responsável pela edição da obra. O bate-papo, com transmissão simultânea para o português, debateu a comunicação em esferas corporativas com foco no entendimento mesmo em meio à presença de atritos cotidianos. “É essencial construir consciência de seus comportamentos para criar novas condutas”, explica Kahane, que, durante a conversação para 200 pessoas, apresentou exercícios de relacionamentos para serem praticados ao longo de seis semanas.

Por aí...

Amizades

Casal de Santo André Alessandra Rocha e Wagner Marques promoter e empresário, respectivamente, reúnem amigos em encontro periódico, desta vez em reduto gastronômico andreense. “Mais do que rever laços antigos, nossas festas proporcionam conhecer outras pessoas”, festeja Marques. A atividade contou com surpresas e presentes.

Combate à fome

Maratona mundial para doar alimentos não perecíveis a instituições carentes inicia movimentação para a décima edição da Servathon. No Brasil, a ação é comandada pelo instituto Stop Hunger, na Capital. “Para doar é necessário comparecer a um estabelecimento participante, como a Telefônica e o Mundo Verde”, explica presidente do grupo brasileiro, Fernando Cosenza.

Resultados

“Em um mês de funcionamento já tínhamos 100 alunos matriculados”, comenta Renan Murta, um dos sócios-proprietários da 131 CrossFit Diadema, inaugurada no início do ano. Na sexta-feira, o grupo organiza-se para receber a nutricionista esportiva Márcia Godoy, que debaterá sobre alimentação adequada para o esporte.

Clássico

Diretora do Sesi (Serviço Social da Indústria) em Diadema, Luciana Nabarro convida o maestro João Carlos Martins e sua orquestra Bachiana Filarmônica, da Capital, para apresentação aberta ao público, hoje, às 20h. “Esta noite promete nos encantar”, comenta Luciana com expectativa.

Amor

Inscrições para o Casamento Comunitário Coletivo, promovido pelo Senac São Bernardo, encerram-se hoje. Para participar da cerimônia, marcada para o dia 27, no Buffet Blessed, é preciso ter mais de 18 anos e morar na cidade são-bernardense.