Trump reitera que EUA não estão em guerra comercial com China

06/04/2018 | 08:44



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reenviou uma mensagem em sua conta no Twitter há pouco, na qual afirma que seu país não está em guerra comercial com a China. Além disso, ele comentou que, apesar das tarifas sobre o alumínio, os preços do metal recuaram e disse que suas medidas devem gerar mais empregos.

Na mensagem retuitada hoje, publicada inicialmente no dia 4, Trump nega a existência de uma guerra comercial com a China, dizendo que esta já foi perdida pelos EUA há tempos, por causa de pessoas "tolas ou incompetentes" que representaram o país no passado. "Agora nos temos um déficit comercial de US$ 500 bilhões ao ano, com roubo de propriedade intelectual de outros US$ 300 bilhões. Nós não podemos deixar isso continuar!", afirmou o presidente americano.

Além disso, Trump comentou, em mensagem nova, que, mesmo com a tarifas à importação de alumínio, os preços desse metal recuaram 4%. "As pessoas estão surpresas, eu não! Muito dinheiro está entrando nos cofres dos EUA e empregos, empregos, empregos!", disse Trump.