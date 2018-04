MST bloqueia estradas no PR em manifestação contra decretação da prisão de Lula

06/04/2018 | 08:32



O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) continua seu movimento de bloquear estradas como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os bloqueios mais recentes ocorreram em Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná.

Mais cedo, já tinham sido confirmados bloqueios em Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. Segundo o coordenador do movimento Alexandre Conceição, a ideia é bloquear 50 BRs em 24 Estados brasileiros, em protesto contra a decretação da prisão do ex-presidente Lula.