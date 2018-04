Título do Paulista seria novidade para 29 dos 31 jogadores do elenco do Palmeiras

06/04/2018 | 08:15



O domingo de decisão do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, representa uma expectativa extra para grande parte do elenco do Palmeiras. Apenas dois jogadores do grupo atual, composto por 31 integrantes, já conquistaram o torneio na carreira, enquanto os demais buscam confirmar diante do Corinthians o feito inédito no currículo de ganhar o principal estadual do Brasil.

O zagueiro Edu Dracena e o meia Lucas Lima levaram a competição em edições anteriores pelo Santos e são os únicos palmeirenses a já terem experimentado a sensação de ganhar o Paulista. O meio-campista será o único titular em campo no domingo a ter sido campeão do torneio anteriormente. Outros jogadores da equipe, como o atacante Dudu e o goleiro Fernando Prass, foram vice em 2015.

A falta de título paulista no elenco contrasta com o renome dos jogadores. Nomes como Michel Bastos e Felipe Melo, disputaram Copa do Mundo pela seleção brasileira, jogadores como Marcos Rocha, Guerra e Borja ganharam a Copa Libertadores, além de vários outros atletas terem conquistado pelo próprio Palmeiras competições importantes, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

O lateral Marcos Rocha chegou do Atlético-MG neste ano e vê a chance da conquista do Estadual como prova da adaptação ao Palmeiras. "Estou muito feliz pelo meu momento. Cheguei com desconfiança de alguns torcedores e da imprensa, com o rótulo de jogador que só atacava. Hoje consigo ser um jogador mais completo, que defende bem, chega com qualidade ao ataque", comentou.

O Corinthians vive situação oposta ao Palmeiras em termos de títulos estaduais dos jogadores do elenco. Apenas cinco atletas (Sidcley, Mateus Vital, Junior Dutra, Clayson e Lucca) jamais ganharam a competição anteriormente.