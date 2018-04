BBB 18: Kaysar garante liderança e indica Breno; Viegas também vai ao paredão surpresa

06/04/2018 | 08:11



A última quinta-feira, dia 5, foi muito agitada para os participantes do Big Brother Brasil 18. Com se não bastasse uma prova do líder, os jogadores foram submetidos a um paredão surpresa. Com Kaysar novamente na liderança, Breno e Viegas são os emparedados desta semana, o segundo tendo sido o mais votado pela casa.

Lembrando que a produção reservou grandes emoções e reviravoltas nas últimas semanas. Com esta super quinta-feira, o jogadores participaram de um jogo de sorte que definiu a liderança.

Cada um deveria escolher uma corda com uma numeração específica e, ao puxá-la, um líquido caia nos brothers e a cor definira se ele ficaria na prova, eliminaria alguém ou escolheria alguém que já havia sido eliminado para voltar à prova.

Ao final, Kaysar levou a melhor e garantiu mais uma semana na liderança. Logo em seguida, chegou a hora da votação aberta e os participantes tiveram que escolher na hora quem indicariam para o paredão. Enquanto o sírio, por uma questão estratégica, optou por Breno, a casa escolheu Viegas. A grande decisão acontecerá no domingo, dia 8, e um dos jogadores será eliminado para que, então, outro paredão seja realizado.