MTST e outros apoiadores de Lula começam vigília no Sindicato dos Metalúrgicos

05/04/2018 | 21:40



Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e outros apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começam na noite desta quinta-feira, 5, vigília na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC (SP).

No carro de som, está o pré-candidato a presidente Guilherme Boulos (PSOL). No som, os líderes dizem que Lula não se entregará. "Venham aqui nessa multidão, se tiverem colhão", disse o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Wagner Santana.