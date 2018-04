Maisa Silva faz desabafo sobre comentários pedófilos em suas redes sociais

05/04/2018 | 11:11



Maisa Silva usou seu Twitter na última quarta-feira, dia 4, para desabafar com seus seguidores. A atriz, de 15 anos de idade, revelou que tem recebido comentários inapropriados em suas redes sociais:

Ai, gente, eu fico tão triste quando vejo uns comentários de pedófilos no meu insta, falando tipo: I kiss you, so hot wow, miss u sweetie. (Eu te beijo, tão gostosa, saudades de você querida) Como pode, de verdade?, escreveu ela.

Após a publicação, os seguidores ficaram surpresos com o tipo de mensagem que a atriz tem recebido e sugeriu que ela desse printscreen dos comentários para que eles pudessem ajudá-la a denunciar os perfis invasivos. Maisa explicou que bloqueia os usuários, mas aceitou a sugestão: Eu bloqueio sempre, mas é uma boa, escreveu. Ela ainda comentou ficar surpresa com a quantidade de pessoas que atinge através das redes sociais, por ser uma pessoa pública: Eu acho muito doido ver o alcance das minhas publicações no mundo, tipo gente do outro lado do mundo vê o que eu posto. Isso é doideira.

No mesmo dia, a estrela teen agradeceu os fãs pela preocupação com sua saúde. Horas antes, ela havia publicado uma foto em que aparece chorando e reclamando de enxaqueca, que sofre com frequência. Gente, nunca é tarde pra falar obrigada. Então, brigada pela preocupação com a minha enxaqueca, ok? Eu tenho sempre, enche o saco, mas obrigada de coração, finalizou.