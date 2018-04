Mãe de Gleici, do BBB 18, diz que a filha nunca apresentou nenhum namorado em casa

05/04/2018 | 11:11



Agora que Wagner deixou o BBB 18, o que será de seu relacionamento com Gleici, hein? Bom, em entrevista ao programa Mais Você da última quarta-feira, dia 4, o ex-participante do reality afirmou que quer se encontrar com a estudante de psicologia fora da casa. Já Vanúzia, mãe da sister, contou ao TV Fama que não esperava que a filha fosse se envolver com alguém no programa.

- Ela nunca me apresentou nenhum namorado. Foi bem estranho e os meninos até ficaram rindo de mim porque, quando ela estava em cima da cama, eu disse que era para desligar a TV ou mudar de canal, mas com o tempo a gente vai se acostumando.

Ela ainda disse que torce pelo namoro dos dois.

- Está aprovado! É a primeira vez que ela fica com alguém assim e, conhecendo minha filha, acredito que eles vão tentar se conhecer melhor aqui fora.

Vanúzia ainda se emocionou ao relembrar um período difícil que passou com a família. Além de Gleici, ela tem mais dois filhos.

- A gente se aperreia, como todo brasileiro, e com o pouco salário que a gente vive, tem conta para pagar. Então tem mês que a gente se aperta um pouco, esse mês não deu para fazermos feira, mas vamos comprar o básico. Mas já passamos fome, sim.

E você, torce pelos pombinhos aqui fora?