Líder do elenco, David Braz está prestes a fazer 200º jogo pelo Santos

05/04/2018 | 11:00



A definição sobre a presença de David Braz no duelo contra o Estudiantes nesta quinta-feira, em Quilmes, na Argentina, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores, será historicamente importante. Afinal, caso tenha condições de entrar em campo e seja escalado pelo técnico Jair Ventura, atingirá a expressiva marca de 200 jogos disputados pelo clube da Vila Belmiro.

"Significa muito. Estou muito feliz por essa marca. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa. É um sonho, por tudo o que eu já passei, não só na vida, como na carreira. Passei por desconfiança, lesões, por tudo o que pode acontecer no futebol. Poder fazer história, queira ou não, em um time grande é importante", afirmou o defensor, em entrevista coletiva.

David Braz está em sua segunda passagem pelo Santos, sendo que a primeira foi iniciada em maio de 2012. Naquela oportunidade, com 24 anos, o defensor chegou envolvido em uma troca com o Flamengo, que recebeu o meia Ibson e cedeu, em troca, o zagueiro formado nas divisões de base do Palmeiras e o lateral-direito Rafael Galhardo.

Só que David Braz não teve sucesso inicial no Santos. Se lesionou pouco após a sua estreia e, quando se recuperou, não conseguiu encontrar espaço em uma zaga que tinha Edu Dracena como titulares absolutos. Com apenas sete jogos oficiais disputados, então, acabou sendo emprestado ao Vitória.

No seu retorno, então, conquistou o seu espaço no Santos, tendo sempre disputado 30 ou mais jogos entre 2014 e 2017 pelo clube. E em agosto de 2015, meses antes do final do seu contrato, o ampliou por quatro anos, em uma demonstração de confiança e satisfação da direção com o seu desempenho.

No seu currículo, além dos 199 jogos disputados, possui o título da Recopa Sul-Americana de 2012 e dos de duas edições do Campeonato Paulista, em 2015 e 2016. Além disso, tem 17 gols marcados e assumiu um papel de líder do elenco, além de ser visto como um exemplo para os jovens do elenco.

E David Braz comentou essa mudança de status no Santos, do jovem que buscava a consolidação em um time grande em 2012, quando chegou ao clube, para o de referência em um grupo que conta com várias jovens promessas.

"Cheguei menino e agora sou experiente. Brincava com Neymar, agora nem posso mais brincar com Gabigol e Rodrygo.... Minha resenha é com Renato, Vanderlei, os mais velhos", brincou, agradecendo aos técnicos que o utilizaram no Santos. "São muitos. Muricy, Levir, Dorival, Marcelo Fernandes, Enderson, Oswaldo, que me deu oportunidade depois de ser emprestado e não posso nunca me esquecer dele", acrescentou David Braz, que só está atras de Renato e seus 401 jogos disputados pelo clube da Baixada Santista em duelos disputados.

Às vésperas de chegar aos 200 jogos pelo Santos, David Braz sofreu um revés. O zagueiro está com um edema muscular na coxa direita e não tem presença garantida no duelo desta quinta-feira em Quilmes, mas viajou para a Argentina, onde faz tratamento e passará por nova avaliação para diagnosticar se poderá ser aproveitado.

"O jogo é duro, é importante, vamos tentar conquistar a liderança do grupo na Libertadores", disse o zagueiro em entrevista ao SporTV, que disputou 14 das 18 partidas que o Santos fez nesta temporada, todas como o titular absoluto e líder que se tornou nos últimos anos.