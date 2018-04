Renato despista sobre interesse do Fla, mas evita prometer permanência no Grêmio

05/04/2018 | 10:30



Depois de ver o Grêmio golear o Monagas, da Venezuela, por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre, e conquistar a sua primeira vitória na Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho não escapou de comentar o suposto interesse do Flamengo em contratá-lo para dirigir o time após a demissão de Paulo César Carpegiani, anunciada na semana passada.

O comandante despistou ao falar sobre o assunto e garantiu estar preocupado apenas com a equipe gremista neste momento, mas ao mesmo tempo evitou prometer a sua permanência no clube e deu uma resposta enigmática durante a entrevista coletiva na Arena Grêmio ao projetar o seu futuro.

"Sobre o Flamengo, não estou nem um pouco preocupado. Sou funcionário do Grêmio, temos uma final no domingo e estou totalmente focado no Grêmio", afirmou Renato, se referindo ao confronto de volta da decisão do Campeonato Gaúcho, fora de casa, contra o Brasil de Pelotas.

O treinador falou isso em um primeiro momento, mas depois gerou dúvidas ao admitir: "Sou funcionário do Grêmio, muito feliz, estou em uma semana de decisão. Minha cabeça está totalmente voltada para domingo. Mas, no domingo, se vocês (jornalistas) fizerem a mesma pergunta (após a final), talvez eu tenha uma resposta diferente (sobre o possível interesse flamenguista em contratá-lo)".

Renato também despistou quando questionado se foi procurado pela diretoria rubro-negra e preferiu lembrar que está muito de perto de levantar mais uma taça, pois o Grêmio defenderá enorme vantagem no domingo após ter vencido o confronto de ida da final do Gaúcho por 4 a 0, placar que a equipe repetiu em sua arena pela Libertadores diante do Monagas. "Tive uma partida importante no domingo, tive outra nesta quarta, tenho outra no domingo. Sou tarado por títulos. No domingo, após a partida, vocês podem fazer essa pergunta", repetiu, ao comentar de novo sobre o Flamengo.

Vice-presidente de futebol do Grêmio, Duda Kroeff também concedeu entrevista coletiva após o jogo desta quarta-feira em Porto Alegre e procurou tranquilizar os torcedores ao falar de Renato, assim como garantiu que o clube e nem o próprio comandante ainda não foram procurados pela diretoria flamenguista.

"A gente sabe que no futebol, quando um profissional se destaca ele é procurado por outros grandes clubes. Isso é normal, isso acontece. Mas ele sair para outro clube é uma coisa bem diferente", enfatizou o dirigente, que depois previu: "Ele (Renato) está aqui, com a cabeça aqui. Tenho certeza de que ele continua".