Polícia descobre túnel que seria usado para furtar combustível

Policiais da Força Tática de Diadema descobriram, na noite desta quarta-feira, um túnel construído dentro de galpão alugado que seria utilizado para roubo de combustíveis de oleoduto da Petrobras no bairro Pauliceia, em São Bernardo.

Os agentes faziam patrulhamento pelo Corredor ABD quando avistaram dois indivíduos, de 19 e 21 anos, guardando equipamentos dentro de um carro. Ao perceber a presença da polícia, os dois tentaram fugir, mas foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado, no entanto, a dupla informou que estava furtando cabos de um galpão localizado na Rua Canindé, número 89.

No local, os polícias se depararam, no fundo do galpão, com um túnel de seis metros de extensão e dois metros de profundidade que dava para a tubulação de oleoduto da Petrobras, que não chegou a ser perfurado. Dentro do estabelecimento havia também ferramentas e equipamentos usados para auxiliar a escavação. Segundo guardas da Petrobras, o local estava alugado há três meses.

Um dos vizinhos do imóvel, o jornalista Maciel Machado, 77, afirmou que os barulhos eram ouvidos sempre de noite. "Escutava barulhos estranhos, mas vinha aqui para a frente da casa e não tinha nada. Ia para os fundos e não achava nada também. Pensei que não fosse nada."

Os dois indivíduos não têm passagem pela polícia, que investiga se a dupla tem ligação com a tentativa de furto de combustíveis. Eles foram levados para o 2º DP (Rudge Ramos).

Por meio de nota, a Transpetro afirmou que colabora com as investigações das autoridades e se preocupa com a seguranças das famílias, já que as intervenções criminosas nos dutos podem trazer riscos para a comunidade. “A colaboração e o engajamento dos moradores vizinhos aos dutos é muito importante para o entendimento do perigo que todos correm com estes atos criminosos. Eles podem entrar em contato com a companhia por meio do telefone 168 caso identifiquem qualquer movimentação suspeita na faixa de dutos ou em terrenos próximos ou queiram enviar dúvidas, reclamações ou sugestões. A ligação é grátis e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.” (Com informações de Bianca Barbosa)