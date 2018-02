Manifestantes fazem churrasco em frente ao tríplex do Guarujá

03/02/2018 | 21:06



Dezenas de manifestantes se reuniram e fizeram um churrasco em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde de sábado, 3, em frente ao tríplex atribuído ao petista. Em 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, com pena de 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado no caso tríplex. Anteriormente, ele já havia sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão em 1ª instância.

Nas placas dos manifestantes, havia mensagens dizendo que é preciso "impedir a prisão de Lula" e "derrotar o golpe". O churrasco foi marcado pelas redes sociais um dia após o julgamento do recurso pelo TRF. Segundo os organizadores, o objetivo era "chamar a atenção da sociedade de uma forma diferente" para o que eles entendem como uma "injustiça" contra Lula.

Em vídeo publicado na página União da Juventude Socialista no Facebook, uma das organizadoras, Mariana Dias, declarou que a missão do evento foi cumprida. "O assunto do dia no Guarujá foi o ex-presidente e esse processo que o Brasil tem vivido", afirmou.

Na mesma linha, outro dos responsáveis pelo ato, Ivo Braga disse que a ideia surgiu dia 25 de janeiro após a indignação com a decisão do TRF-4. "É para chamar atenção da sociedade para a violência institucional democrática que está acontecendo no País e o julgamento injusto contra o ex-presidente Lula", comentou. Segundo a Polícia Militar de Santos, o protesto foi pacífico.