México: 300 migrantes são resgatados de caminhões no Estado de Tamaulipas

03/02/2018 | 20:23



Trezentos migrantes centro-americanos que foram transportados em condições perigosas foram resgatados em dois Estados da costa do Golfo do México, informaram autoridades mexicanas neste sábado. Nota do Instituto Nacional de Imigração disse que dois caminhões foram parados em um ponto de controle antes do amanhecer no Estado de Tamaulipas, no norte do país, que tem divisa com o Estado norte-americano do Texas.

Scanners detectaram pessoas no interior do veículo, e 198 migrantes da Guatemala, de Honduras e El Salvador foram encontrados sem ventilação adequada, comida ou água e praticamente sem espaço para se mover. "Eles estavam viajando em condições deploráveis", disse o comunicado. Três pessoas foram presas por suspeita de tráfico de seres humanos. Os migrantes disseram às autoridades que começaram a jornada no Estado de Tabasco e viajaram por Veracruz para chegar a Tamaulipas.

Um comunicado separado descreveu uma descoberta similar na tarde de sexta-feira no Estado de Veracruz, dizendo que um caminhão foi encontrado transportando 102 centro-americanos que "exibiram sinais de desidratação e sufocamento" e cujas vidas estavam em risco. Entre os transportados, estavam dezenas de crianças.

Também no sábado, a Marinha do México informou que a guarda costeira resgatou sete cubanos de uma balsa improvisada que estava à deriva na sexta-feira cerca de 240 quilômetros a nordeste da Península de Yucatán. Fonte: Associated Press.