Fundador da agência Talent morre aos 84 anos

03/02/2018 | 12:14



O publicitário Júlio Ribeiro, fundador da agência Talent (atualmente Talent Marcel), morreu na madrugada de sexta-feira, 2, vítima de um AVC. Ribeiro, que tinha 84 anos, era considerado um dos grandes nomes da publicidade brasileira, com carreira iniciada nos fim dos anos 1950, quando ingressou na McCann Erickson. Passou também por empresas como MPM e Alcântara Machado, antes de fundar a Talent, em 1980.

Embora tenha atuado em todas os setores da publicidade, Ribeiro ficou mais conhecido pela maestria na área de planejamento. Segundo Washington Olivetto, que trabalhou com o publicitário no início de carreira, receber um planejamento de Ribeiro era como "ganhar" uma campanha praticamente pronta. "Bastava ler o que ele havia escrito para achar o caminho a seguir. Isso porque, além de um grande planejador, era também um excelente redator."

Olivetto afirma ainda que, ao lado dos fundadores da DPZ - Roberto Duailibi, Francesc Petit e José Zaragoza -, Ribeiro foi a pessoa que mais lhe ensinou profissionalmente. "Quando decidi deixar a DPZ para montar a minha própria agência, a W/Brasil, o Júlio foi a primeira pessoa a me dar um telefonema de apoio", lembrou.

Segundo Olivetto, trata-se de uma grande perda para a publicidade brasileira. "Diria que, sob o ponto de vista do talento e do comportamento, a publicidade brasileira está precisando - e muito - do Júlio Ribeiro."

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), Mário D?Andrea, disse que o mercado publicitário perdeu um de seus maiores criadores. "Júlio Ribeiro mostrou que o profundo conhecimento dos seres humanos leva ao sucesso com os consumidores."

Empreendedor. No mercado há 38 anos, a Talent foi a agência responsável por campanhas como Não é assim uma Brastemp, Bonita camisa, Fernandinho (da finada US Top) e Pergunta lá no Posto Ipiranga.

O publicitário e a Talent também atenderam a conta do Estadão, entre 1992 e 2009, com trabalhos como Cara de Conteúdo e O Jornal que Pensa ?Ão?. "As campanhas de Júlio Ribeiro para o jornal estão entre as mais icônicas da publicidade brasileira", afirmou ontem o diretor de marketing do Grupo Estado, Marcelo Moraes.

Ribeiro trabalhou na Talent até dezembro de 2014. Poucos meses depois, em 2015, voltou a empreender, fundando uma nova empresa, a JRP - Júlio Ribeiro Planejamento.

Ao longo de sua carreira, Ribeiro recebeu o prêmio "Líder Empresarial" do extinto jornal Gazeta Mercantil durante quatro anos consecutivos. Também por quatro anos ganhou o prêmio Caboré, considerado o mais importante da propaganda brasileira. Em 2012, recebeu da Abap o prêmio "Ícones da Comunicação". Foi autor de seis livros sobre técnicas de publicidade e marketing.

"Nós, colegas de Júlio Ribeiro na Talent, lamentamos profundamente o seu falecimento. Júlio Ribeiro é um dos pilares de um mercado publicitário sério, especialista, ético e criativo. Suas palavras e atos serão ouvidos para sempre", afirmou, em nota, a Talent Marcel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.