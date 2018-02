Octavia Spencer dará sessão gratuita de 'Pantera Negra'

03/02/2018 | 11:00



Octavia Spencer quer que o filme Pantera Negra sirva como inspiração para crianças negras norte-americanas. Ela contou que vai alugar uma sala de cinema em uma comunidade pobre para que as crianças carentes possam assistir ao filme.

A atriz fez o anúncio através de um post em seu Instagram. Ela disse que a ação vai acontecer no estado do Mississipi, nos Estados Unidos, durante a estreia do filme, e que sua intenção é "assegurar que todas as crianças negras possam se ver como super-heróis".

Pantera Negra será a primeira produção do Universo Cinematográfico Marvel protagonizada por um ator negro. Além de Chadwick Boseman no papel principal, o filme também conta com muitos atores e pessoas na produção negros como, por exemplo, a atriz Lupita Nyong''o e o diretor Ryan Coogler.