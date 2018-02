Avanços para pacientes com câncer

Do Diário do Grande ABC



03/02/2018 | 10:27



O Dia Mundial do Câncer é celebrado amanhã, com o objetivo de mobilizar atitudes e decisões que reduzam o impacto do câncer globalmente. No Brasil, importante conquista para pacientes começou a ser colocada em prática pouco antes da data, o que significa o fim de longa espera. Desde 29 de janeiro, toda paciente com câncer de mama metastático HER2+ deve ter acesso ao trastuzumabe no SUS (Sistema Único de Saúde). Esse é o prazo após a publicação no Diário Oficial da União, em 3 de agosto de 2017, anunciando a incorporação do medicamento no SUS. Seis meses de espera para disponibilizar o tratamento que pode dar mais tempo de vida para as que enfrentam a doença em seu estágio mais avançado. Se formos pensar na espera desde que o medicamento passou a ser comercializado no País, são quase 20 anos.

Sob articulação da Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), ONGs irão às secretarias municipais e estaduais da Saúde com ofícios para indagar sobre disponibilização do trastuzumabe na rede pública. No documento, questionaremos: já houve alguma orientação do Ministério da Saúde sobre a forma de distribuição do trastuzumabe em seu município/Estado? O medicamento já está sendo disponibilizado para pacientes com câncer de mama metastático? Se não, há alguma previsão para distribuição? Por que ainda não está disponível, se for o caso?

O trastuzumabe mudou a forma como o câncer de mama é tratado no mundo e figura na lista de medicamentos essenciais para combater a doença, criada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para orientar governos na decisão de oferta de alternativas terapêuticas à população. No Brasil, foi viabilizado em 2012 no SUS, mas apenas a pacientes com a neoplasia em estágio inicial ou localmente avançado, excluindo o acesso a todas com câncer de mama metastático HER2+.

A ação fará alusão ao Dia Mundial do Câncer. A Femama, que também é integrante da União Internacional de Controle do Câncer, instituição responsável pela data, conclama líderes e comunidades para comprometerem-se a lutar para que diagnóstico e tratamento adequados sejam assegurados a toda população. A entrega do ofício é mais um ato da constante atuação da Femama e suas mais de 70 associadas, que estiveram presentes em todo o processo para incorporação do medicamento no SUS. Todas as pacientes com câncer de mama metastático devem encontrar o trastuzumabe no SUS. Todos os pacientes oncológicos e pessoas que se relacionam de alguma forma com o câncer: hoje é o momento de agir e causar impacto.

Maira Caleffi é presidente voluntária da Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

Palavra do leitor

Ingenuidade

Nenhum vereador em Santo André havia apresentado projeto para diminuir a carga lançada sobre os contribuintes em relação ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) até o aumento do imposto ter sido cancelado. E agora, como fica a questão dos políticos visando a próxima eleição? Simples: o povo é crédulo, acredita em promessas dos políticos, tem memória curta, acreditará nas novas promessas (ou velhas), retribuirá favor que algum vereador lhe prestou, furando fila em hospitais, escolas, nomeação de assessoria etc. E tem mais: políticos nunca perdem. Eles formam uma casta. O que se discute entre eles é quais vão comandar os poderes Executivo e Legislativo, apenas isso, porque, na maioria das vezes, os que perdem a eleição não deixam de continuar políticos, recebendo nomeação de assessoria de vereador, de deputado, de comissionado, de secretário, mesmo que em outra comarca, em que seu partido foi vencedor. E o povo? Ora, o povo...

Reinaldo Toledo

Santo André



Desafio

Data Folha de São Paulo, pergunto: como é que posso acreditar em suas pesquisas? Onde é que vocês arrumaram tantos votos de apoiadores a Luiz Inácio Lula da Silva? Onde eles estão? Não acredito em sua pesquisa e faço desafio para comprovar a veracidade divulgada a favor do ex-presidente, condenado a 12 anos e um mês de prisão. Posso apresentar ‘prova dos nove’ para mostrar ao vivo pelas TVs essa grande dúvida que eu e os brasileiros temos. Vocês topam fazer teste público?

Benone Augusto de Paiva

Capital



Pesquisa?

Continuam as pesquisas fake com único objetivo de deixar o eleitor menos esclarecido confuso e acreditando que o condenado realmente possa estar liderando. Isso é mais desserviço do que informação do quadro do momento. A campanha presidencial no Brasil com vistas ao pleito de outubro e a campanha eleitoral nos Estados Unidos que teve Donald Trump vitorioso se parecem. Essa comparação diz respeito ao que concerne ao comportamento de parte da grande mídia e das empresas que se dedicam às pesquisas eleitorais. E cotejar o modus operandi tanto da mídia quanto das empresas e institutos de pesquisa do Brasil e dos Estados Unidos é factível na história eleitoral dos dois países. É que pela primeira vez no Brasil surgiu candidato com propostas conservadoras, que é Jair Bolsonaro, enquanto nos Estados Unidos, desde Ronald Reagan os supostos ‘conservadores’ do Partido Republicano estavam castrados ideologicamente. Como se pode inferir, essa gente fará coisas do arco da velha para tentar inviabilizar a candidatura de Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, emplacar o condenado Lula.

Luizinho Fernandes

São Bernardo



Suprema

O que estão fazendo com sua excelência, ministro Gilmar Mendes, nas ruas, nos aviões e até mesmo em outros países por onde passa, com xingamentos de toda ordem. É é de ‘suprema crueldade’.

Maria Elisa Amaral

Capital



Mobilidade

Em relação à reportagem neste Diário ‘Governo federal nega liberação que Atila celebrou nas redes sociais’ (Política, ontem), é inverídica a informação divulgada por este periódico de que a atual fase dos projetos financiados pelo PAC Mobilidade, no valor de R$ 33 milhões, não permite sequer que a administração licite a obra. O projeto que envolve três terminais rodoviários (Itapark, Itapeva e Zaíra) e o corredor de ônibus do Itapark já foi licitado, e tem empresa vencedora, a Oestevale, que assinou o contrato em 21 de setembro. O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, esteve em Brasília dia 31 e recebeu a confirmação do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, de que o recurso será liberado. Diante disso, o ministro encaminhou aprovação do AIO (Autorização de Início de Objeto), que vai se transformar na ordem de serviço. O certame, inclusive, foi uma das exigências da Caixa Econômica Federal. Mauá esperava essa confirmação para dar andamento ao projeto que será custeado pelo governo federal e pago de acordo com o cronograma de medições de obra estabelecido via contrato. É notável que a reportagem esta incompleta ou as informações foram mal-interpretadas.

Prefeitura de Mauá



Nota da Redação – O Diário mantém as informações.