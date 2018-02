Santo André empata no último minuto com o São Bento

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/02/2018 | 21:36



O Santo André arrancou um empate por 2 a 2 com o São Bento, na noite desta sexta-feira, em Sorocaba. Por duas vezes o Ramalhão teve de buscar a igualdade, a quarta do time neste Campeonato Paulista - no qual segue sem vencer. Jogando no Estádio Walter Ribeiro, o Bentão saiu na frente em belo gol de Régis. Na segunda etapa, Walterson igualou em golaço da intermediária. Pouco depois, Jonathan Bocão cometeu pênalti infantil convertido por Marcelo Cordeiro. No último lance, entretanto, os andreenses alcançaram a igualdade com Hugo Cabral.

