Obituário - 02 de fevereiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/02/2018 | 11:48



Santo André

Américo Elias, 89. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Valparaíso, em Santo André. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Antonio Valero Filho, 86. Natural de Ituverava (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Soledade Gouveia Nunes, 87. Natural de Viradouro (SP). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlota Fontes Mestre, 85. Natural de Catiguá (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Barelli, 76. Natural de Itápolis (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdenir Ribeiro, 70. Natural de Iacri (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cecília Costa dos Santos Faleia, 66. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimunda Ferreira Lima, 66. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Giroldo Neto, 66. Natural de Cambé (PR). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Ivanite Moura, 64. Natural de Bocaina (PI). Residia no Jardim São Jorge, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Aparecida dos Santos, 64. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Sérgio Rodrigues da Silva, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Vendedor. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Kátia Silene Gallego Teixeira, 48. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

Vandeclai Rogério da Silva, 47. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andreza Taciana Moraes de Araujo, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Empresária. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Maria da Gloria, 93. Natural de Cerqueira César (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Joaquim Pinto de Souza, 90. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Paulo Cândido dos Santos, 81. Natural de Bananeiras (PB). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

José Maria da Silva, 75. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Luiz Gomes Moreira, 65. Natural de Antonio Carlos (MG). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Karin Frank, 34. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Primavera, em São Bernardo. Empresária. Dia 31, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).

São Caetano

Herminia Oneda, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 31. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Roque Ribeiro, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Lúcia Alves de Souza, 46. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 31. Velada no Vale dos Pinheirais e sepultada no Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Francisca Ferreira da Silveira, 70. Natural de Iracema (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 31. Crematório Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Mauá

Pedro Alves Bezerra, 91. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Penha Barros da Silva, 85. Natural de Natal (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Pensionista. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

João Damásio de Souza, 82. Natural de Floresta (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

Vilson Capra, 78. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Carlos de Souza Cruz, 77. Natural de Pedrinhas (SE). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Giminiano Pereira Batista Neve, 61. Natural de Igaporá (BA). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Edilio da Rocha Silva, 54. Natural de Campo Grande de Lourdes (BA). Residia no Jardim Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião da Silva Araujo, 39. Natural de Crateús (CE). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Renan Bueno, 30. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Igor Nascimento dos Santos, 24. Natural de Lauro de Freitas (BA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Elza Matos dos Santos, 69. Natural de Tanhaçu (BA). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 31, em Santo André. Cemitério Municipal de Tanhaçu (BA).