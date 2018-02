Famosos marcam presença em Baile da Vogue

Na noite da última quinta-feira-feira (1), Pablo Vittar, Barbara Fialho, Alexandra Fructuoso, Claudia Martinez, Morena Leite e mais, marcaram presença no Baile da Vogue com looks exclusivos e luxuosos da Maison Alexandrine. A cantora Pablo Vittar foi uma das atrações da noite e chegou ao evento com um vestido longo em tule ilusion preto bordado em cristais com plumas e penas avermelhadas. O modelo Alexandrine Haute Couture é avaliado em R$ 27.300 reais.