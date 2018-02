Trump diz que FBI e DoJ "politizaram" investigação a favor de democratas

02/02/2018 | 11:10



O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou hoje no Twitter o FBI e o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) americano, classificando-os de tendenciosos e dizendo que as entidades "politizaram o sagrado processo investigativo a favor dos democratas e contra os republicanos".

Autoridades na Casa Branca dizem que Trump quer abrir o caminho para publicar um memorando confidencial acerca da investigação sobre possível influência da Rússia na última eleição presidencial americana. O documento foi elaborado por republicanos que acusam o FBI de ter utilizado técnicas abusivas de vigilância na primeira etapa da investigação. Essa situação gerou um conflito com o diretor do FBI, Christopher Wray, que Trump pôs no cargo após demitir seu antecessor, James Comey.

Trump tuitou nesta manhã, num momento em que a mídia nos EUA era dominada por notícias sobre a veemente oposição do FBI e do DoJ à divulgação do memorando. Oficiais do FBI alegam que o documento é enganoso e pode comprometer a segurança nacional.

Um funcionário da Casa Branca diz que o Congresso provavelmente será informado sobre a decisão de Trump ainda nesta sexta-feira, acrescentando que o presidente não tem reservas quanto à publicação do memorando. Fonte: Associated Press.