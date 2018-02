Jamie Foxx estaria substituindo Tom Cruise no papel de pai de Suri

02/02/2018 | 11:11



Tom Cruise não vê a filha Suri desde 2013, e a garota já estaria se acostumando com a ausência do pai. E apesar de fontes terem dito para a revista Star que o ator estaria cogitando largar a Cientologia para se reaproximar da menina, a mãe Katie Holmes não tem esperanças de ver o ex marido convivendo novamente com a filha.

De acordo com o site Hollywood Life, a atriz estaria de coração partido com a ausência de Tom Cruise na vida da filha, já que Katie tem uma relação muito próxima com seu pai e não imagina sua vida sem ter crescido perto dele:

- Katie ficaria encantada ao ver Tom deixar a Cientologia, adoraria vê-lo construir uma relação saudável com Suri. Seria um sonho se tornando realidade na verdade, mas ela não está esperando. Ela não tem esperança de que Tom deixe a Cientologia por Suri - ele deixou claro muitas vezes a importância disso na vida dele. - informou uma fonte ao veículo.

A atriz ainda teve que se virar para criar a menina sem o pai, mas agora com o namoro com Jamie Foxx, o ator estaria se tornando uma figura paterna para Suri:

- Katie se esforçou muito para ser tudo para Suri, há um buraco definitivo deixado por Tom e Katie faz o melhor para preenchê-lo. Ela é grata por ter Jamie em sua vida agora, ele está se tornando cada vez mais um pai para Suri e ela está muito agradecida com isso.