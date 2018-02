Em dia de despedida de Roberto de Andrade, Corinthians anuncia novo patrocínio

02/02/2018 | 10:59



No último dia de gestão do presidente Roberto de Andrade, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira o acerto com a Positivo Tecnologia como nova patrocinadora do clube. O nome da empresa será exibido nas costas da camisa do clube e terá a sua marca nos uniformes dos times de futebol masculino e feminino, sendo que a primeira vez que a mesma será vista no uniforme alvinegro em uma partida será neste domingo, contra o Novorizontino, às 19h30, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista. O acordo é válido até outubro, com opção de renovação até dezembro.

"Estamos muito felizes por fechar mais um patrocínio com uma grande empresa brasileira, a Positivo Tecnologia, que hoje é multinacional e apresenta números de expressão mundial. O segmento de computadores, tablets e smartphones é um dos que mais cresce no planeta e, além de agregar valor à marca, nos oferece inúmeras outras possibilidades de ativação e de oferta de conteúdo ao nosso torcedor", disse Vinicius Azevedo, gerente de marketing do Corinthians.

Vale lembrar que o clube ainda busca um patrocínio master de camisa, depois do encerramento de contrato com a Companhia do Terno. Além da Positivo, o Corinthians exibe em seu uniforme a Minds (manga), Universidade Brasil (ombro), Foxlux (barra de camisa) e a Ultra (calção) como patrocinadores.

Sobre o assunto, Vinicius Azevedo explicou que existem algumas conversas e admitiu que não há nada adiantado para um possível acerto, mas deixará para que a nova diretoria decida o que fazer. "Existe uma expectativa grande para o torcedor e nossa. Existem algumas negociações e conversas, mas nada nos finalmente. Vamos deixar tudo encaminhado para que a nova diretoria tome as devidas decisões", explicou.

A eleição para presidente do Corinthians ocorre neste sábado, no Parque São Jorge. Concorrem ao pleito Andrés Sanchez, Antônio Roque Citadini, Felipe Ezabella, Romeu Tuma Júnior e Paulo Garcia.