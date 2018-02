Após dez dias barrado, Cueva é liberado e pode voltar a jogar pelo São Paulo

02/02/2018 | 10:19



O meia Cueva pode voltar a jogar pelo São Paulo neste sábado, diante do Botafogo-SP, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Barrado dos jogos contra Corinthians e Madureira depois de pedir para não ser relacionado para ser reserva no duelo contra o Mirassol, o peruano terá uma nova chance no time de Dorival Junior.

"Cueva demonstrou comportamento exemplar nos treinos durante este período, manifestou arrependimento e também o desejo de voltar a defender o São Paulo", afirmou o diretor executivo de futebol do clube, Raí, por meio de comunicado oficial distribuído nesta sexta-feira. "Depois de conversas diretas com o atleta e consultas à comissão técnica e a seus companheiros, a diretoria concluiu que ele é merecedor de uma nova chance de demonstrar seu comprometimento", justificou.

O time tem hoje o último dia de treino antes do duelo no Morumbi, marcado para começar às 17 horas. Dorival deve divulgar a lista de relacionados para o duelo no fim da tarde. Outra possível novidade na lista é Nenê, reforço já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e que, se relacionado, deve começar no banco.

Cueva se envolveu em três situações delicadas no São Paulo em pouco mais de dois meses. Além da recusa para jogar contra o Mirassol, o jogador atrasou duas vezes para se reapresentar depois de viajar ao Peru. Em novembro, quando ajudou a seleção do seu país a se classificar para a Copa do Mundo, e no início de janeiro, após o recesso de fim de ano. Foi multado nas duas ocasiões.

Na polêmica mais recente, Raí chegou a dizer que não via o jogador comprometido com o time tricolor. A possibilidade de que deixasse o Morumbi ganhou força, mas o clube não pensa em negociá-lo agora. As atitudes do atleta pegaram mal no clube, junto à torcida, e também no Peru, onde a imprensa já discutia a possibilidade de o meia perder o seu lugar na seleção que disputará a Copa do Mundo na Rússia.