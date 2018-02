Com cesta de 3 no lance final, Nuggets bate Thunder em jogo emocionante na NBA

02/02/2018 | 10:11



Graças a uma cesta de três pontos convertida no último lance do jogo, o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder por 127 a 124, em casa, em partida emocionante válida pela rodada desta quinta-feira à noite na NBA. O herói do triunfo acabou sendo Gary Harris, autor do arremesso certeiro de longa distância que garantiu ao seu time a 27ª vitória em 52 jogos disputados nesta temporada regular.

Com este retrospecto, o Nuggets assegurou a oitava posição da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos, no último posto da zona de classificação aos playoffs. Já o Thunder é o quinto colocado desta mesma conferência, agora com 22 derrotas em 52 partidas.

O time de Denver também soube fazer valer o fator quadra principalmente nos dois primeiros períodos da partida, terminado a metade inicial do confronto com uma vantagem de 15 pontos (72 a 57). Porém, a equipe de Oklahoma reagiu principalmente no último quarto do confronto e chegou ao empate, sendo que o placar ficou em 124 a 124 com uma cesta de três pontos de Paul George a apenas dois segundos do fim.

O Nuggets, entretanto, conseguiu aproveitar este curtíssimo período de tempo restante para ganhar jogo. Na reposição de bola após a cesta de George, o sérvio Nikola Jokic conseguiu encontrar Gary Harris desmarcado pelo lado direito do ataque e o seu companheiro arremessou de forma certeira para definir a partida.

O triunfo dos anfitriões também acabou ofuscando a ótima atuação de Paul George, cestinha da partida, com 43 pontos, sendo que o astro Russell Westbrook ficou muito próximo de um "triple-double" pelos visitantes ao fazer 20 pontos, dar 21 assistências e ainda apanhar nove rebotes.

Autor do passe que resultou depois na cesta decisiva de Harris, Nikola Jokic ainda brilhou com dois dígitos em três fundamentos ao contabilizar 29 pontos, 13 rebotes e 14 assistências. Assim, ele foi o segundo maior cestinha do seu time, que teve como maior pontuador Jamal Murray, com 33 ao total. Harris, por sua vez, fez 25.

HARDEN TAMBÉM BRILHA - Outro astro da NBA que brilhou na rodada desta quinta-feira à noite foi James Harden. Depois de ter feito história com um "triple-double" no qual marcou 60 pontos na última terça-feira, desta vez ele exibiu um "double-double" de 28 pontos e 11 assistências para liderar o Houston Rockets na boa vitória por 102 a 91 sobre o San Antonio Spurs, fora de casa.

Assim, o time visitante abriu vantagem na vice-liderança da Conferência Oeste, agora com 37 vitórias em 50 partidas. O terceiro colocado é justamente o Spurs, que sofreu nesta quinta-feira a sua 20ª derrota em 54 jogos. O líder é o campeão Golden State Warriors, que soma 40 triunfos em 51 duelos.

Pelo lado do Spurs, o maior destaque ofensivo foi Danny Green, com 22 pontos, mas a equipe da casa pagou o preço principalmente pelo fraco aproveitamento no ataque nos dois primeiros períodos, nos quais somou ao total apenas 38 pontos, contra 54 de seus adversários.

O pivô brasileiro Nenê atuou por apenas 13 minutos no jogo desta quinta-feira e contabilizou três pontos, três rebotes e uma assistência pelo Rockets.

GRIFFIN ESTREIA COM VITÓRIA - A rodada desta quinta-feira da NBA também marcou a estreia de Blake Griffin pelo Detroit Pistons. E o astro que acabou de deixar o Los Angeles Clippers não decepcionou os torcedores de sua nova equipe ao liderá-la na vitória por 104 a 102 sobre o Memphis Grizzlies, em casa.

O ala/pivô fez 24 pontos e foi o cestinha do confronto, que levou o Pistons ao 24º triunfo em 50 partidas e garantiu o time na nona posição do Leste. Já o Grizzlies é o 12º do Oeste, agora com 33 derrotas em 51 partidas.

Em outro duelo da rodada desta quinta, o Toronto Raptors, vice-líder do Leste, sofreu a sua 16ª derrota em 50 jogos ao cair por 122 a 119 diante do Washington Wizards, fora de casa. Quinto colocado, o time da capital norte-americana agora tem 29 vitórias em 51 partidas.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira à noite:

Detroit Pistons 104 x 102 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 122 x 119 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 108 x 89 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 91 x 102 Houston Rockets

Denver Nuggets 127 x 124 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Utah Jazz

Sacramento Kings x Golden State Warriors