Juliana Paes sensualiza de hotpant fio dental e ganha elogio de Ivete Sangalo: Gata

02/02/2018 | 10:11



Quem segura essa mulher?! Juliana Paes elevou a temperatura do Carnaval na noite da última quinta-feira, dia 1, ao compartilhar seu ensaio. Foi dada a partida! Quem mais aí está animado para o Carnaval 2018?! Alô Grande Rio!, escreveu a musa na legenda.

Nas fotos, a poderosa aparece vestindo bota over the knee, hotpant fiodental, sutiã repleto de pingentes e pedrarias e uma choker grossa. O visual ficou ainda mais sensual com o cabelão preso em um rabo alto. Poderosa demais, fala sério?!

Dentre muitos elogios, o que mais se destacou foi o de Ivete Sangalo. À espera de gêmeas, a mãezona de segunda viagem escreveu: Ah não! Chega! Para! Gata. Juliana Paes não deixou a mensagem passar em branco e também não poupou elogios à cantora: E você? Rebolando essa barriga maravilhosa! Esfregando essa energia na nossa cara! Te amo Mainha Rainha do Brasil!