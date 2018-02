13 pessoas já morreram de febre amarela no Rio em 2018

01/02/2018 | 21:28



Treze pessoas já morreram acometidas por febre amarela no Estado do Rio de Janeiro em 2018, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira, 1º, pela Secretaria Estadual de Saúde. O número de casos chegou a 34. Em relação ao balanço anterior, de quarta-feira, 31, foram confirmadas mais uma morte e um caso.

Tanto o caso como a morte mais recente ocorreram em Rio das Flores, no sul do Estado.

Continua em 12 o número de municípios onde foram registrados casos de febre amarela.

O município com mais casos continua sendo Valença (14, com quatro mortes), seguido por Teresópolis (4 casos e duas mortes) e Sumidouro (4 casos e uma morte), Duas Barras, Cantagalo e Rio das Flores (2 casos em cada, com uma morte em Cantagalo e duas em Rio das Flores), Carmo, Vassouras, Petrópolis (1 caso em cada município), Paraíba do Sul, Miguel Pereira e Nova Friburgo (1 caso e uma morte em cada município).