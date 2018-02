Sondado por clubes da Europa, Igor Rabello garante estar focado no Botafogo

01/02/2018 | 21:06



Apesar de ser jovem, o zagueiro Igor Rabello se tornou um dos líderes do atual elenco do Botafogo. As boas atuações na temporada passada renderam ao zagueiro de 22 anos sondagens de clubes da Europa. Observado por Udinese (Itália), Anderlecht (Bélgica) e Werder Bremen (Alemanha), ele disse estar contente com o interesse em seu futebol, mas garantiu que está focado somente no Botafogo e mirou o título do Campeonato Carioca.

"Essa sondagem do futebol europeu me deixa feliz, mas deixo de lado agora para focar no título do Carioca, que é o nosso objetivo. Essas outras questões deixo para o meu pai e meu empresário", disse o jovem zagueiro.

Apresentado pelo Botafogo nesta quarta-feira, o centroavante Kieza, filho de pai botafoguense, também foi assunto na entrevista de Igor Rabello, que desejou sorte ao novo companheiro. "Está adaptado, foi bem recebido por todos e já está se sentindo em casa. Espero que se dê bem aqui no Botafogo".

Quem recebeu elogios do zagueiro foi o goleiro Jefferson, uma das referências do elenco e ídolo do clube. Apesar das falhas, Rabello reiterou a importância do goleiro para a equipe alvinegra e disse que ele tem créditos por tudo que já fez com a camisa botafoguense.

"Fico feliz pelo Jefferson retornar em alto nível após muito tempo machucado. A falha que teve no jogo é normal e ele têm muito crédito pra queimar. É um ídolo do Botafogo e ficamos muito felizes por tê-lo no gol", comemorou Igor Rabello.

"A expectativa é boa para fazermos uma boa partida. Vamos entrar focados em busca dos três pontos. Cada jogo é um jogo. O Felipe e a comissão estudam todas as equipes e estamos trabalhando para enfrentar o Madureira da melhor forma", completou.