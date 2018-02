Ainda sem Maicosuel, Renato mantém mistério sobre time do Grêmio para sábado

01/02/2018 | 20:45



Ainda sem poder contar em campo com Maicosuel, que chegou em Porto Alegre nesta quinta-feira para fazer exames e depois assinar contrato com o Grêmio, o técnico Renato Gaúcho comandou um treinamento na última tarde no CT Luiz Carvalho. Na atividade, o treinador manteve o mistério em relação ao time que levará a campo para o duelo diante do Cruzeiro-RS, sábado, às 21h30, em casa, pelo Campeonato Gaúcho.

O comandante dividiu o grupo de jogadores em três equipes em um trabalho tático no qual não foi possível saber se serão escalados titulares ou atletas considerados reservas neste confronto válido pela quinta rodada da competição estadual.

É provável, porém, que Renato use a força máxima à disposição visando dar ritmo aos titulares, que voltaram das férias mais tarde no mês passado depois de terem disputado o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. E o duelo contra o Cruzeiro serviria como uma espécie de preparação dos atletas visando principalmente as duas partidas da final da Recopa Sul-Americana, nos próximos dias 14 e 21, contra o Independiente.

E, com o seu time B, o Grêmio iniciou muito mal a sua campanha neste Campeonato Gaúcho, no qual amarga a penúltima posição, com apenas um ponto somado em quatro partidas disputadas. Até por isso, a tendência é pela presença de um time completo neste sábado.

MAICOSUEL - Fora dos planos do São Paulo para 2018, o meia-atacante Maicosuel desembarcou na capital gaúcha nesta quinta para assinar com o Grêmio, mas até o início da noite ainda não havia sido oficializado como novo reforço do time gaúcho. Um contrato de um ano já foi acordado entre as partes, sendo que o clube do Morumbi vai arcar com metade do valor do salário do atleta.

Maicosuel tem vínculo com o São Paulo até metade de 2020, depois de ter sido contratado a pedido de Rogério Ceni, atual treinador do Fortaleza, no ano passado, quando o ídolo tricolor foi demitido antes da contratação de Dorival Júnior.