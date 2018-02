Fábio Porchat e Letícia Lima dão nome de Cauã Reymond para objeto inusitado

01/02/2018 | 11:11



Depois do casamento no fim de 2017, Fábio Porchat começou o ano com tudo e está gravando seu novo filme, O Palestrante. A comédia romântica sobre um homem que está perdido na vida e vê uma chance de mudar ao assumir o lugar de um palestrante motivacional. E o personagem dele, Gui, será casado com Luciana, vivida por Letícia Lima.

E o clima nos bastidores está para lá de animado, já que Fábio e Letícia postaram um Instagram Stories divertido durante uma filmagem e outra. Nele, Fábio fala que Letícia será sua esposa na trama, e ela completa:

- Ou ex.

Mas o que mais chamou a atenção no vídeo foi o nome que eles deram para um vibrador: Cauã Reymond! Pois é, os dois atores resolveram homenagear o objeto com o nome do astro:

- Gente, Cauã é maravilhoso. A partir do momento que você liga faz esse movimento, que não sou eu que estou fazendo, brincou Letícia.

O filme ainda conta com Dani Calabresa, Miá Mello e Danilo Gentili. A direção fica por conta de Julia Rezende, da franquia Meu Passado me Condena.