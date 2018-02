Marcelo Serrado começa a rodar novo filme de Crô e divulga data de lançamento

01/02/2018 | 11:11



Marcelo Serrado está à todo vapor com a produção da sequência do filme Crô, que começou a ser rodado na última quarta-feira, dia 31. No Instagram, o ator, que interpreta o protagonista, que surgiu na novela Fina Estampa, revelou que a continuação irá se chamar Crô 2 - Em Família e chegará aos cinemas em junho deste ano.

Além de mostrar fotos com os looks do personagem para lá de fashion, Serrado ainda mostrou os bastidores de filmagens, com a presença da atriz Arlete Salles, João Baldasserini e João Bravo. O filme Crô em Família vem aí em junho!! Cinema Nacional!!!, escreveu na legenda de uma das publicações.

Em outra postagem, o ator brincou: Prova de figurino para o filme que começa semana que vem. Sim, a bee voltou! Crô - 2 vem aí! Aí não, para! Ovulei!!