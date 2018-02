Katherine Heigl entra para o elenco de Suits após saída de Meghan Markle

01/02/2018 | 11:11



Enquanto Meghan Markle e Patrick Adams estão se despedindo de Suits, os fãs da série podem dar boas vindas à Katherine Heigl, que passará a integrar o elenco regular da trama. De acordo com o Entertainment Weekly, a atriz, que se tornou conhecida pela personagem Izzie de Grey’s Anatomy, viverá uma mulher misteriosa chamada Samantha Wheeler, uma nova parceira da firma de advocacia Pearson Specter Litt, que desafiará o status quo e se tornará a maior aliada da empresa, ou sua inimiga mais poderosa.

Entrar em Suits foi perfeito para não só por colaborar com um produtor-executivo que admiro profundamente, mas também por me tornar parte de uma série e de um elenco que sou uma grande fã. Eu assisto Suits desde o início e me sinto incrivelmente sortuda por ser o membro mais novo da família Pearson Specter Litt, disse Katherine Heigl em comunicado à imprensa norte-americana.

Ainda segundo a publicação, o produtor executivo do programa, Aaron Korsh, também se pronunciou sobre a entrada da atriz na série: Estou extraordinariamente entusiasmado por receber Katherine Heigl à nossa família. Sempre fui um grande fã de seu trabalho e fiquei encantado ao descobrir que ela já era uma grande fã da trama. O anuncio de que Heigl irá integrar o elenco, acontece apenas um dia após a série ser renovada por mais uma temporada, sem a presença de Patrick Adams e Meghan Markle, que deixam a história ao final da sétima temporada.

Meghan Markle, que irá se casar com o príncipe Harry e por isso deixará a personagem Rachel, ainda não se pronunciou sobre sua saída, mas Patrick Adams, que interpretou seu par romântico, Mike, já usou as redes sociais para se despedir dos fãs. No Instagram, escreveu:

Oi terra, me desculpe por isso ter demorado tanto tempo. Os poderosos pediram por silêncio e eu quis respeitar o processo. Mas agora, eu estou livre para dizer que, sim, essa será minha última temporada em Suits. Os últimos sete anos foram um divisor de águas. E interpretar um personagem que tantas pessoas ao redor do mundo se conectaram foi uma das grandes honras da minha vida. Juntos nós evoluímos de um brilhante maconheiro mal-direcionado para um homem confiante e capaz vendo seus sonhos mais loucos se tornarem realidade. Obrigada por essa caminhada incrível. É algo que eu jamais esquecerei. Suits ainda vai continuar por muito tempo e eu estou ansioso para ver como será o desenrolar. Darvey para a vida!