Ex-boxeador Popó é eliminado do Dancing Brasil

01/02/2018 | 11:11



Não deu para o ex-boxeador Popó Freitas, que acabou sendo o segundo eliminado do Dancing Brasil, na noite da última quarta-feira, dia 31. Com 16,24% dos votos do público, ele e a técnica Alessandra Brandini deixaram o reality show musical em disputa com Diogo Sales e Rodrigo Capella.

Apesar da eliminação, Popó foi elogiado pelo jurados, Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho, por causa de seu crescimento na competição, ao dançar o estilo cha cha cha. E o boxeador deu tudo de si ao bailar com sua parceria Alê.

Nesta semana, os participantes encararam o desafio de dançar ao som dos flashbacks, músicas que foram sucesso nos anos 1980, como Beat It, de Michael Jackson, La Isla Bonita, de Madonna, Baila Comigo, de Rita Lee, Palco, de Gilberto Gil, Smooth Operator, de Sade, e A Little Respect, de Erasure, entre outros. Na abertura da atração, as estrelas e os técnicos ainda dançaram um número especial, adiantando que a noite seria repleta de homenagens à década de 80.

Ao final das apresentações, Marina Elali e Jefferson acumularam 27 pontos, liderando a competição, seguidos por Raissa Santa e Paulo Victor, também com 27 pontos. Para finaliza os três melhores da noite, Sebá e Bruna, que dançaram o estilo jive, conquistaram 25 pontos. A competição está ficando cada vez mais acirrada, para quem você está torcendo?