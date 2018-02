Ivete Sangalo mostra enxoval das gêmeas e brinca: - Alguém me ajuda!

01/02/2018 | 11:11



As gêmeas de Ivete Sangalo estão chegando! Na reta final da gravidez, a cantora está com tudo preparado para o nascimento de suas meninas, e fez questão de mostrar alguns detalhes em seu Instagram.

Na última quarta-feira, dia 31, Ivete mostrou em seu Instagram Stories algumas roupinhas do enxoval. As peças foram feitas pela estilista Naelia Donatti, e a técnica do The Voice Brasil babou com os detalhes e brincou:

- Elas vão trocar de roupa toda hora. Esse aqui é só para levar para o médico, e eu achando que as meninas iam usar uns abadá, vai tomar vacina com essa roupa chique vai sujar a roupa todinha!

A cantora ainda colocou uma das peças na cabeça e fez graça:

- Alguém me ajuda. Eu não estou aguentando, olha que coisa bem feita, olha o bordado.

Os bercinhos também já estão prontos para receber as meninas. Mal podemos esperar para ver a carinha dessas fofas!