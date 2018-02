Rodrigo Maia diz que achou discurso de Carmen Lúcia 'bom'

01/02/2018 | 10:56



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira, dia 1º, respeitar os discursos feitos por integrantes do Judiciário, Ministério Público e advogados com críticas a pressões sobre o Judiciário. Maia, contudo, avaliou que a relação entre os três Poderes tem sido atualmente marcada pelo "bom diálogo".

"Respeito. Mas acho que a relação entre os Poderes tem sido o bom diálogo, pelo menos da Câmara e do Senado e com certeza do Executivo", declarou, em rápida entrevista ao deixar o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), onde participou da sessão de abertura dos trabalhos do Judiciário do ano de 2018.

Questionado sobre o discurso da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara disse apenas que achou "bom". Além de Carmen, discursaram na sessão a procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia.

Entre outros temas, Carmen Lúcia disse em seu discurso que é "inadmissível e inaceitável desacatar a Justiça" e que sem "Justiça não há paz".