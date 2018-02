Produção cresce em 20 dos 24 ramos pesquisados em dezembro ante novembro

01/02/2018 | 10:52



A produção industrial cresceu em 20 dos 24 ramos pesquisados na passagem de novembro para dezembro de 2017. A informação é da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 1º de fevereiro.

As principais influências positivas foram da alta de 7,4% registrada por veículos automotores, reboques e carrocerias, que reverteu a queda de 0,8% no mês anterior, e do avanço de 3,3% em produtos alimentícios, o segundo resultado positivo consecutivo, período em que acumulou crescimento de 4,3%.

Outras contribuições positivas relevantes partiram de produtos de borracha e material plástico (6,9%), metalurgia (4,2%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (10,3%), outros equipamentos de transporte (15,2%), produtos diversos (21,2%), produtos de metal (6,0%), celulose, papel e produtos de papel (3,3%) e perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (1,8%).

Na direção oposta, os quatro ramos que reduziram a produção em dezembro foram produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-12,1%); coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,1%); indústrias extrativas (-1,5%) e bebidas (-2,1%).