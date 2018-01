Ostapenko vence e Caroline Garcia cai na estreia de São Petersburgo

31/01/2018 | 21:21



A letã Jelena Ostapenko confirmou o favoritismo e estreou com vitória no Torneio de São Petersburgo, nesta quarta-feira. Em território russo, a número 6 do mundo passou pela dona da casa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, em 1h39min de partida.

Segunda maior favorita ao título, Ostapenko sofreu com o próprio serviço nesta quarta e foi quebrada em quatro oportunidades, mas aproveitou seis break points no saque da adversária para fechar o confronto. Na próxima fase, ela encara a checa Petra Kvitova ou a romena Irina-Camelia Begu.

Mas o dia não foi dos melhores para todas as favoritas. A francesa Caroline Garcia, terceira cabeça de chave, foi surpreendida pela russa Elena Rybakina, que saiu do qualifying para vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5).

Na outra partida realizada já pela segunda rodada da competição, a russa Daria Kasatkina atropelou a francesa Alize Cornet por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Na próxima rodada, ela pode encarar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 1 do mundo.

Ainda pela primeira rodada, a cabeça de chave número 6, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, caiu diante de sua compatriota Ekaterina Makarova com um duplo 6/4. A também russa Elena Vesnina, sétima favorita, foi derrotada pela checa Petra Kvitova com direito a "pneu": 6/2 e 6/0.