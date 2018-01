Monaco derrota o Montpellier e enfrentará PSG na final da Copa da Liga Francesa

31/01/2018 | 20:28



Com dois gols do centroavante colombiano Falcao García, o Monaco não encontrou muitos problemas para derrotar o Montpellier por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Louis II, em Montecarlo, e avançar à final da Copa da Liga Francesa.

Com a bola rolando, o atual campeão francês garantiu a sua vitória e, por consequência, classificação à final, com dois gols no primeiro tempo, marcados por Falcao García em um intervalo de tempo de 13 minutos.

Na grande decisão, marcada para o dia 31 de março, o time do Principado de Mônaco enfrentará os astros do Paris Saint-Germain, que tiveram dificuldade mas derrotaram o Rennes por 3 a 2, na última terça-feira, e chegaram à final pela quinta vez seguida.

O confronto entre os dois times será a reedição do ano passado, quando o Paris Saint-Germain levou a melhor ao se sagrar campeão com uma goleada de 4 a 1 sobre o rival. Além de tentar dar o troco, será a chance de o Monaco desbancar a hegemonia do time parisiense, que levantou a taça nos últimos quatro anos.

Com as conquistas recentes, o Paris Saint-Germain de Neymar e companhia vai atrás de seu oitavo título da Copa da Liga Francesa, enquanto que o Monaco, vice-campeão duas vezes, busca a sua segunda conquista.