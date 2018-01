Regularizado, Gabriel é inscrito pelo Santos no Paulistão

31/01/2018 | 11:17



O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está oficialmente apto para fazer a sua reestreia pelo Santos. Com o contrato regularizado e registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, o jogador foi incluído nesta quarta-feira pelo clube na lista de inscritos no torneio estadual.

Gabriel foi o 23º jogador inscrito pelo Santos no Paulistão, sendo que a lista principal pode ter 26 nomes. Com três vagas restantes, duas devem ser ocupadas pelo zagueiro Gustavo Henrique e pelo meia-atacante Vitor Bueno, em fase final de recuperação de lesões. A terceira deve ficar com um meia, reforço que o clube ainda busca no mercado.

Anunciado como reforço do Santos na semana passada, Gabriel foi cedido por empréstimo de um ano pela Inter de Milão. O atacante foi apresentado na última segunda-feira, sendo que na terça participou de um jogo-treino contra o Água Santa, tendo marcado um dos gols da vitória por 2 a 0 na atividade realizada no CT Rei Pelé.

Durante a sua apresentação, Gabriel evitou apontar uma data para a sua estreia pelo Santos, mas assegurou que está bem fisicamente, apontando que deve ficar em breve à disposição do técnico Jair Ventura. Assim, há a expectativa de que ele seja aproveitado no clássico com o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Paulistão.

Com a inscrição de Gabriel, confira como a está a lista principal do Santos para o torneio estadual:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo.

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes, Romário e Caju.

Zagueiros: David Braz, Cleber, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe.

Meio-campo: Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Leo Cittadini, Matheus Jesus, Renato, Yuri.

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Gabriel, Rodrigão e Sasha.

Confira a lista de jogadores da base do Santos:

Lateral: Emerson.

Zagueiros: Matheus Guedes e Robson Bambu.

Meio-campo: Lucas Lourenço e Victor Yan.

Atacantes: Arthur Gomes, Rodrygo e Yuri Alberto.