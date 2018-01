Jim Caviezel dispara sobre sequência de A Paixão de Cristo: - Será o maior filme da história

31/01/2018 | 11:11



Em 2004, Mel Gibson movimentou as bilheterias e a opinião do público com o polêmico A Paixão de Cristo, que conta as 12 horas finais da vida de Jesus Cristo, interpretado por Jim Caviezel. E foi o próprio ator que confirmou a notícia que o longa terá uma continuação em breve, novamente dirigida por Gibson.

Em entrevista ao USA Today, Caviezel revelou que estará de volta ao papel, em um longa que contará a história da ressurreição de Cristo. Mas ele fez mistério sobre outros detalhes do projeto:

- Há coisas que não posso dizer ainda, mas que vão chocar o público. Mas é ótimo. Fiquem ligados.

O ator disse ainda que se sente inspirado sobre o longa, depois de conversar com Mel Gibson várias vezes sobre o projeto:

- Não vou te dizer como ele vai fazer isso. Mas eu vou te contar, o longa que ele vai fazer será o maior filme da história. É muito bom.

Em 2016, Mel Gibson já tinha falado sobre seus planos de fazer uma sequência da produção, mas afirmou que o filme não deve chegar ao cinemas antes do fim de 2019. O último filme que ele esteve na direção foi o premiado Até o Último Homem, lançado após 10 anos de um jejum do astro por trás das câmeras. Já Jim Caviezel está em outro filme bíblico, chamado Paul, Apostle of Christ.