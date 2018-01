Dívida alemã deve ficar em acordo com regras da UE mais rápido do que estimado

31/01/2018 | 11:03



A dívida da Alemanha deve cair mais rápido do que anteriormente estimado, segundo a ministra de Economia do país, Brigitte Zypries. O nível da dívida deve cair para menos de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, em acordo com a legislação orçamentária da União Europeia (UE).

Anteriormente, o governo alemão havia estimado que o nível da dívida cairia para menos de 60% do PIB apenas em 2020. Ano passado, a dívida ficou em cerca de 65% do PIB. O governo também elevou a previsão de crescimento este ano de 1,9% para 2,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.