Obituário - 31 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/01/2018 | 10:52



Santo André



Olga Dosse, 89. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Oliveira Souza, 84. Natural de Ilhéus (BA). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Leonor Zerbinatti Léo, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Ignez Gisoldi Cintas, 77. Natural de Severínia (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Jandir Ceola, 72. Natural de Indiana (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Valter Pires Domingues, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonia Ferreira Gomes, 69. Natural de Arceburgo (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ozilia de Souza Galantini, 67. Natural de Ubarana (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



José Antonio Florentino, 63. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pedreiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Dotti de Brito, 58. Natural de Catiguá (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 29. Memorial Phoenix.



Alzeni Conceição da Silva Santos, 56. Natural de Simões (PI). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Eliane Domingues Coelho Donegá, 55. Natural de Lorena (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Vale dos Pinheirais.



Genival Pereira dos Santos, 55. Natural de São José da Lagoa Tapada (PB). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.



Adriano Ferreira da Silva, 30. Natural de Imperatriz (MA). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Comerciante. Dia 29. Cemitério Municipal Jardim das Rosas, no Maranhão.



São Bernardo



Inês Fernandes de Oliveira, 91. Natural de Presidente Bernardes (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério do Baeta.



Dolores Borges Ferreira, 89. Natural de Diamantina (MG). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Maria Martins Bulle, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Júlia Nagy, 84. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



Alexandre Zelizi, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Dirce Dias, 79. Natural de João Ramalho (SP). Residia no Jardim Pinheirinho, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



Vilma de Souza, 76. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Montreal, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



Nelson Kurhara, 73. Natural de Assai (PR). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Cacilda dos Santos, 72. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eliana Maria Cerqueira, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Crematório Vila Alpina.



Sonja Radeka Menchini, 69. Natural da Áustria. Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Ionice Ferreira Campos de Oliveira, 55. Natural de Tarumã (SP). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Maria Alice Rodrigues, 98. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Luiz Marineli, 82. Natural de Cajuru (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Francisca Bezerra, 79. Natural de Teresina (PI). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 28. Local do sepultamento não informado.



Diadema



Diva Gonçalves Pereira, 88. Natural de Itabira (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Maria Nilda dos Santos, 82. Natural de Jericó (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Norma Codognoto Alves, 78. Natural de Birigui (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Olívia Aparecida Gonçalves, 72. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Geralda Alves Cardoso, 61. Natural de Francisco Sá (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.



Márcio Aparecido Pelegrini, 60. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Terezinha Maria de Jesus da Silva, 59. Natural de Jacaraci (BA), Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Antonio de Assis Brandão, 55. Natural de Raul Soares (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



José Iranildo Almeida Matos, 29. Natural de Crato (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28, em Diadema. Cemitério de Altaneira (CE).



Mauá



José Rodrigues Caldeira, 84. Natural de Novo Cruzeiro (MG). Residia no Parque Boa Esperança, em São Paulo (SP). Dia 28. Vale dos Pinheirais.



Maria Aparecida Luciano de Campos, 75. Natural de Cambará (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.



Pedro Dias de Araújo, 66. Natural de São José de Espinharas (PB). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Maria Helena Betega de Oliveira, 83. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Santo André. Cemitério São José.



MARIA HELENA BETEGA DE OLIVEIRA RUA PEDRO DEL PORTO,102.-VILA APARECIDA -RIBEIRÃO PIRES-SP.09406170 15 HOSPITAL SANTA HELENA DO LAR IGNORADO 21627113-7 29/01/2018 83 SÃO JOSÉ-RIB. PIRES/SP SP/RIBEIRÃO PIRES