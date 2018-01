Ídolo do Flamengo, Petkovic comemora a contratação do goleiro Julio Cesar

30/01/2018 | 21:28



A contratação de Julio Cesar, oficializada na última segunda-feira, foi muito comemorada nesta terça por um outro ídolo da torcida do Flamengo. Campeão do Campeonato Carioca e da Copa dos Campeões em 2001 ao lado do goleiro, o sérvio Petkovic comemorou o retorno do amigo ao clube rubro-negro. Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-jogador não poupou elogios ao companheiro.

Para Petkovic, a volta do goleiro para encerrar a carreira é uma forma do Flamengo reconhecer a importância dos ídolos do clube. "Fico feliz com a possibilidade dele (Julio Cesar), que para mim está entre os melhores goleiros da história do futebol, retornar à sua origem com o objetivo de encerrar a belíssima trajetória como atleta. E parabenizo o Flamengo por entender o tamanho da importância de seus ídolos, valorizar a gloriosa história do clube e estreitar o laço entre ídolos e a torcida. #2001 #grandegoleiro", escreveu o sérvio.

Apresentado oficialmente na última segunda-feira, Julio Cesar não teve tempo de descanso. Nesta terça, ele já esteve em campo para treinamentos no CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sem ter compromisso neste meio de semana, o Flamengo segue treinando e como alguns jogadores ainda estão em "pré-temporada", o técnico Paulo César Carpegiani aproveitou para aprimorar a forma física do seu elenco.

O próximo jogo do Flamengo é apenas neste domingo contra o Nova Iguaçu, pela quinta e última rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Esse duelo está marcado para Brasília e será no estádio Mané Garrincha. O time comandado por Paulo César Carpegiani lidera o Grupo B, com 10 pontos, e já está classificado às semifinais.