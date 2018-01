Grêmio treina sem Geromel e Léo Moura às vésperas da estreia do time principal

30/01/2018 | 20:30



O técnico Renato Gaúcho comandou mais um treino do Grêmio nesta terça-feira, ás vésperas da primeira partida com o elenco principal na temporada, sábado, diante do Cruzeiro, em casa, pelo Campeonato Gaúcho. Na atividade, o comandante tricolor não pôde contar com o lateral-direito Leonardo Moura e o zagueiro Pedro Geromel.

De acordo com a assessoria do Grêmio, Léo Moura foi liberado para resolver questões particulares, enquanto Geromel foi poupado. O zagueiro, no entanto, precisou deixar o treino da última segunda-feira mais cedo, sentindo dores no pé esquerdo, depois de uma dura dividida com Jael.

Os jogadores que encararam o São José na derrota de domingo estiveram disponíveis nesta terça. Por isso, Renato pôde contar pela primeira vez com o elenco quase completo no treino, uma vez que os reforços Alisson, Madson, Paulo Miranda e Thaciano estavam com o time de transição na disputa do Campeonato Gaúcho.

Com quase todos os atletas disponíveis, o treinador comandou uma atividade tática e técnica. Inicialmente, ele dividiu o elenco em três times para um treino no campo todo. Depois, os jogadores trabalharam jogadas de contra-ataque e praticaram finalizações.

Como vinha acontecendo nos últimos dias, o volante Arthur mais uma vez trabalhou separado do restante do grupo. Ele fez uma atividade com bola com o preparador físico Rogério Dias e mostrou estar cada vez mais perto da recuperação de uma lesão no tornozelo, sofrida ainda na decisão da Libertadores do ano passado.