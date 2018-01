Apple está sendo investigada pela SEC e pelo DoJ sobre atualização de software

30/01/2018 | 20:21



A Apple está sendo investigada pelo Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e pela Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana) sobre potenciais violações de valores mobiliários relacionadas à divulgação de uma atualização de software que retardou versões mais antigas do iPhone, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

As duas investigações adicionam pressão sobre a gigante de tecnologia para enfrentar críticas de clientes e de congressistas americanos depois de reconhecer, em dezembro, que estava desacelerando o desempenho de iPhones mais antigos. A companhia se desculpou pelo problema e reduziu o preço de uma substituição de bateria de iPhones antigos de US$ 79 para US$ 29, com a esperança de recuperar a boa vontade de alguns clientes.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.