ANP: 15ª rodada e 4ª rodada de partilha oferecem 50 bi/b de volume in situ

30/01/2018 | 10:50



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai oferecer 50 bilhões de barris in situ na 15ª Rodada de Licitações e na 4ª Rodada de partilha da produção, que acontecerão em março e junho deste ano, respectivamente.

Apenas nas bacias de Campos e Santos serão oferecidos 35 bilhões de barris nos dois leilões - 18 bilhões de barris na 15ª Rodada de Licitações e 17 bilhões de barris na 4ª Rodada.

As áreas oferecidas nas duas bacias são contínuas. A diferença entre elas é apenas a inclusão das áreas da 4ª Rodada no polígono do pré-sal, o que obriga o governo a oferecê-las sob o regime de partilha.

Assim, mesmo para as áreas da 15ª Rodada, elas têm potencial de pré-sal, segundo a superintendente de Definição de Blocos da ANP, Eliane Petersohn.

Da mesma forma, há na 4ª Rodada de Partilha da Produção duas áreas com características de pós-sal - Dois Irmãos e Itaimbezinho.

A ANP realiza nesta terça-feira, 30, o seminário técnico das duas rodadas.