Clima esquenta entre Jaqueline e Kaysar no BBB 18 e público shippa o casal

30/01/2018 | 10:10



A noite da última segunda-feira, dia 29, e desta madrugada foi agitada na casa mais vigiada do Brasil! A noite começou com o Jogo da Discórdia, movimentando os ânimos dos brothers. Viegas escolheu Jéssica como a maior jogadora da casa, enquanto Ana Clara elegeu Kaysar como o mais falso, o que dividiu a opinião dos colegas.

No fim, rolou até valsa entre Jaqueline e Caruso, depois de ela ter dito que ele era o mais egoísta do reality, sessão de cinema no quarto do líder e até pizza. Depois, quase todos os participantes brincaram de pique-bandeira no quintal.

Mas, no Twitter, não se fala em outra coisa que não seja o romance de Jaqueline e Kaysar! O clima esquentou entre os dois na piscina, onde ele ficaram abraçadinhos, se divertiram juntos e a sister até cantou O Kaysar está sensacional..., para o sírio.

Durante o banho, eles também demonstraram intimidade e Kaysar pediu para a loira passar sabonete nas suas costas:

- Você pode fazer isso pra mim? Por favor! Não vai doer, de verdade.

No Twitter, um usuário shippou o casal e brincou:

Já podem se pegar amores, eu super deixo e aprovo.

Enquanto o clima esquenta entre uns, Lucas quer mais é que sua relação com Jéssica esfrie! O brother está preocupado com a noiva que deixou fora do reality e disse que precisa ponderar essas brincadeiras com a Jéssica. Em conversa com Breno, o arquiteto desabafou:

- Eu desencanei. Nem vou chegar perto mais para fazer brincadeira. Não sei o quão negativo isso pode estar sendo lá fora para mim e com a minha mulher.