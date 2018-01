Meghan Markle quebrará uma tradição em casamento com príncipe Harry

30/01/2018 | 10:10



Assim como aconteceu com Kate Middleton e Príncipe William, Meghan Markle e Príncipe Harry de vez em quando quebram alguma regra da família real, como por exemplo, andar de mãos dadas em eventos oficiais. Mesmo assim, a atriz de Suits ainda acompanha algumas tradições, como excluir todas as suas redes sociais antes de oficializar sua união com o neto de Rainha Elizabeth II.

O casamento, que acontece em maio, já está com alguns detalhes definidos, como o estilista do vestido. Agora, fontes informam que Meghan pretende mudar um pouco a tradição e irá fazer um discurso para o amado na festa, logo após a cerimônia, segundo informações do Sunday Times.

A fonte informa que a estrela quer fazer uma homenagem afetuosa ao seu novo marido, além de querer expressar gratidão à rainha, sua família e seus amigos:

- A ideia é que, se o pai de Meghan não falar por ela, ela quer ter a chance de agradecer ao seu marido e a todos que apoiaram eles. Harry acha que é uma ótima ideia.