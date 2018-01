Mauaense apresenta elenco e comissão técnica

João Victor Romoli

Especial para o Diário



29/01/2018 | 22:40



O Grêmio Esportivo Mauaense apresentou ontem a comissão técnica e parte do elenco que vão disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão deste ano, no qual o presidente da equipe, Marco Capuano, o Quinho, definiu foco na disputa do troféu de campeão.

“Quero o título, temos que pensar grande, porque nosso objetivo é a Primeira Divisão]”, declarou o ambicioso mandatário, que fechou algumas parcerias (com a Prefeitura e a USCS – Universidade Municipal de São Caetano) e destacou a importância delas. “Depois de muito tempo conseguimos ter uma ligação com a Prefeitura. O prefeito (Atila Jacomussi, PSB) me disse que quer o acesso. Já a Universidade vai cuidar da nossa fisioterapia e serão muito importantes”, ressaltou Quinho.

No total, foram apresentados oito jogadores, e estavam presentes cerca de 30 outros atletas que vão passar por testes nesta semana. O treinador Luiz Carlos Cavalheiro, que trabalhou na análise de desempenho do São Bernardo FC, explicou como vem sendo a montagem do elenco. “Estamos dando oportunidades para garotos da cidade que foram indicados. Vamos filtrar alguns jogadores e espero estar com 28 até o início da competição.”

O conselho arbitral definirá hoje, na Federação Paulista, fórmula de disputa e as datas dos jogos da Segundona, que começa em abril.