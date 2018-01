Kate Middleton doa cabelo para instituição beneficente

29/01/2018 | 20:51



Os fios longos, brilhantes e saudáveis de Kate Middleton são desejados por muitas mulheres e inspiram cortes e coloração em salões de cabeleireiro ao redor do mundo. Agora, as madeixas da Duquesa de Cambridge vão, de fato, fazer a cabeça de outra pessoa.

Isso porque, segundo o Sunday Express, cerca de 18 centímetros do cabelo de Kate foram doados anonimamente para uma instituição de caridade chamada Little Princess Trust, que faz perucas para crianças passando por tratamentos contra o câncer.

O fato teria acontecido no verão europeu do ano passado, quando a Duquesa cortou o cabelo no Kensington Palace, mas só foi revelado agora. A iniciativa teria partido de Kate, que sugeriu o corte ao hairstylist Joey Wheeler, já com a intenção de doar os fios e fazer um gesto em prol das crianças que perderam o cabelo através de quimioterapia ou tratamentos de radiação.